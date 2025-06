San Marino si accende con i colori del Messico tra diplomazia, cultura e tequila

Nel video le interviste a Mara Verbena (Console Onorario del Messico a San Marino), Carlos García de Alba (ambasciatore Messico a San Marino)

San Marino ospita la X Riunione dei Consoli Onorari del Messico in Italia, Albania, Malta e San Marino. Un’occasione unica in cui diplomazia, economia e cultura si intrecciano nel cuore della Repubblica più antica del mondo. Attorno a un tavolo all'hotel Titano, l’Ambasciatore del Messico a San Marino, Carlos García de Alba, e i consoli onorari. Si discute dei servizi consolari e delle sfide della rete diplomatica. E poi spazio agli eventi, a partire da un seminario dedicato alle opportunità economiche tra Messico, Italia e San Marino, alla presenza di istituzioni e della Camera di Commercio Messico-Italia. Non mancano i momenti simbolici: la presentazione l'antico manoscritto sulla Vita di San Marino e Leone, donato all’ambasciata, e l’udienza privata con i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi.

"Abbiamo l'incontro con i nostri messicani - commenta Mara Verbena, Console Onorario del Messico a San Marino -, ovvero la squadra di ciclisti messicani che sono qui a San Marino, avrete sentito Isaac Del Toro, grande ciclista messicano. È un bellissimo momento di incontro, importantissimo per noi. La cosa molto interessante è che abbiamo un Consolato mobile domani dalle 9 alle 18, domenica mattina dalle 9 alle 12, ad Acquaviva, senza dover andare a Milano o Roma".

Consolato mobile che si trova in via Prato delle valli 15: i cittadini messicani potranno appunto richiedere passaporti, certificati di nascita e carte d’identità elettorali.

"Avviciniamo i servizi - aggiunge de Alba -, però non basta. Bisogna fare diplomazia pubblica, per questo abbiamo chiesto alla bravissima console onoraria del Messico a San Marino, la signora Verbena, di ospitare la riunione annuale di tutti i consoli onorari del Messico, a San Marino ovviamente, e in più faremo anche una festa messicana".



A rendere l’atmosfera vibrante, un flash mob musicale con il Mariachi Romatitlán – per la prima volta a San Marino - e prima una degustazione di tequila e distillati messicani a cura dell’ambasciatore in persona all'Oyster Bistrot. Due giorni che raccontano un legame vivo tra due mondi solo in apparenza lontani.

