San Marino si aggiudica il premio Francobollo d'oro 2018

San Marino si è aggiudicata il francobollo d’oro 2018 con il francobollo emesso lo scorso giugno per valorizzare il ruolo della corrispondenza e della filatelia. Il francobollo scelto mostra un nonno elefante che insegna al nipote elefantino a collezionare i francobolli. La Dirigente dell’Ufficio Filatelico e Numismatico Gioia Giardi ha espresso profonda soddisfazione per questa vittoria che dà lustro all’immagine della Repubblica di San Marino in tutto il mondo. Un ringraziamento speciale da parte dell'Ufficio filatelico all'artista Franco Matticchio, autore della serie, che si è aggiudicato il premio Cavallino d'oro.