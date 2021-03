San Marino: si aggrava il quadro. Due nuovi lutti; “casi attivi” in crescita

I dati a San Marino

42 i decessi correlati al Covid-19 nel corso della prima ondata pandemica a San Marino. Stesso numero in quella in corso; che pur apparendo meno “letale”, in termini assoluti, è caratterizzata da una maggiore durata e dall'irrompere della “variante inglese”. 84, dunque, il computo complessivo delle vittime, perché la giornata di ieri è stata purtroppo segnata dalla morte di 2 sammarinesi: una 90enne ed un uomo di 72 anni. A familiari, parenti ed amici la vicinanza ed il cordoglio dell'Istituto Sicurezza Sociale, a nome di tutti i suoi operatori e della Segreteria Sanità.









Si diceva delle differenze fra la prima ondata, e quelle successive. Quel che è certo è che in Repubblica si è raggiunto un nuovo picco di “casi attivi”. 516 le persone attualmente positive al virus, in Repubblica; 476 delle quali seguite dall'ISS presso il proprio domicilio: un dato che evidenzia l'enorme mole di lavoro cui è sottoposto il servizio covid territoriale. 21 i tamponi effettuati ieri: numero ridotto, essendo giorno festivo. 4, in ogni caso, i casi rilevati, a fronte di nessuna guarigione. Tasso di positività molto alto: 19,05%. Passando al fronte delle ospedalizzazioni resta invariato, al 67%, il livello di saturazione della terapia intensiva; con 8 pazienti positivi al Covid in reparto. 32, invece, i ricoveri in area medica: 1 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Il quadro, insomma, resta decisamente allarmante; e le speranze vengono dalla campagna di immunizzazione in corso.

9.860, alle 13 di oggi, il totale delle vaccinazioni effettuate; in 1.253 casi si è trattato della seconda dose.