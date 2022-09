RAPPORTI BILATERALI San Marino si assicura la consegna dei vaccini anti Covid di ultima generazione A Roma firma del protocollo aggiornato tra il Segretario Ciavatta e il ministro Speranza

San Marino firma a Roma il protocollo sui vaccini di ultima generazione al ministero della Salute. Proprio nel giorno in cui l'Agenzia europea del farmaco ha dato il suo via libera ai vaccini adattati per le nuove varianti Covid, Omicron in testa, a Pfizer e Moderna, per una protezione più ampia contro Sars-Cov2, San Marino si assicura la fornitura sui vaccini di ultima generazione grazie alla firma del protocollo, la continuazione di quello siglato nel 2021. Presente a Roma il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta, accompagnato dal direttore dell'Iss Francesco Bevere e dall'Ambasciatrice di San Marino a Roma Daniela Rotondaro. Per parte italiana, il ministro della Salute Roberto Speranza, che nonostante il Consiglio dei ministri in corso, ha voluto essere presente. Non appena i vaccini arriveranno in Italia, il protocollo prevede che entro le prime due settimane debbano giungere anche a San Marino: la consegna iniziale sarà di 10mila dosi, presumibilmente tra settembre e ottobre.

Nel video l'intervista a Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità

