San Marino si avvicina alla cultura orientale: continuano i corsi di cinese nelle Scuole Superiori

Sono 30 gli studenti della Scuola Superiore che hanno aderito al corso di cinese offerto dalla collaborazione con l'Istituto Confucio dell'Università della Repubblica. Le ragioni di tale offerta e della risposta positiva da parte degli alunni è riconducibile alla crescente influenza della cultura orientale nel Pianeta.



Essendo, infatti, il cinese la lingua più parlata al mondo ed essendo il suo commercio e turismo in continua espansione, conseguire l'attestato internazionale della lingua offrirà un vantaggio in termini professionali ed una possibilità in più di avvicinarsi alla sua cultura. Le lezioni, svolte da una docente madrelingua, seguiranno un metodo testato per facilitarne l'apprendimento.