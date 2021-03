San Marino si conferma tra i paesi con più alta aspettativa di vita anche in epoca Covid

I bambini nati nel 2020 a San Marino hanno una speranza di vita di 83 anni, le bambine quasi 87. Pur con un lievissimo calo rispetto all'anno precedente, sono numeri che collocano San Marino ai vertici mondiali: meglio dell'Italia e anche della media dei paesi Ocse.

Un dato che di per sé è la testimonianza tangibile di un buon stato di salute della popolazione sammarinese, se rapportato a quello di contesti analoghi. E' emerso dalle linee di indirizzo del piano sanitario e socio-sanitario 2021-2023 presentate nell'ultima seduta del Consiglio Grande e Generale.









Dal 2014 le malattie cardiovascolari hanno superato i tumori come principale causa di morte e solo nel 2020 sono state all'origine di 103 decessi, 21 in più dell'anno precedente. In lieve crescita, nel 2020, anche le morti per tumore che sono state 85.

Nell'anno passato, complessivamente, 343 i decessi a San Marino, il 36% in più rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Dato che fotografa in maniera inequivocabile il pesante impatto del Covid 19 che, solo nel 2020, ha causato 59 decessi. Campanello d'allarme sul fronte demografico: dal 2017 il saldo naturale della popolazione è negativo. I decessi superano le nascite. Aumenta l'età media – nel 2020, 44,5 anni – ed anche l'indice di vecchiaia. Ogni 100 under 14, ci sono circa 152 over 65: 10 anni fa erano 112.