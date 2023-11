COE San Marino si confronta su voto elettronico e 'good governance' L’appuntamento a Strasburgo mira a discutere i temi legati alle elezioni, alle nuove tecnologie e all’importanza della garanzia di poter esprimere il voto per tutti i cittadini

Una delegazione dell'Ufficio Elettorale di San Marino, sta partecipando in questi giorni al Meeting “Voter and civic education programmes” organizzato dal Consiglio d'Europa all'interno dei programmi di implementazione dei sistemi elettorali e della good governance. Nel corso della prima giornata la delegazione, composta dalla dirigente Marialaura Marinozzi e dall'esperto informatico Davide Bartolini, ha tenuto una presentazione su quelli che sono i supporti volti a garantire l'esercizio del diritto di voto anche alle persone con disabilità o situazioni di fragilità fisica gravi in Repubblica di San Marino.

Sottolineando quanto il Titano metta a disposizione per queste categorie di elettori, tanto da consentire, per i casi più gravi, il voto direttamente al proprio domicilio.

La dirigente Marinozzi è intervenuta sul tema dell'implementazione dei sistemi di voto e di controllo degli elettori in modalità informatizzata. Focus dunque, in ambito europeo, sul voto elettronico e sui suoi attuali limiti tecnici e giuridici, al fine di poterlo implementare, garantendo tutti i vincoli che l'espressione di un diritto come questo comporta.

