San Marino si congratula con Armenia e Azerbaijan dopo l'accordo di pace Il plauso arriva da più esponenti istituzionali

Dopo il cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia, Donald Trump può appuntarsi al petto la medaglia di un'altra pace patteggiata: quella tra Armenia e Azerbaijan. E chissà che non sia di buon auspicio in vista dei colloqui con Putin sulla guerra in Ucraina. Anche se nel caso della regione caucasica la molla è stato un interesse economico. Alla Casa Bianca il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan hanno firmato una dichiarazione di pace, “definita duratura ed eterna”. Ciò prevede l'istituzione di un corridoio commerciale – intitolato a Trump e con diritti esclusivi per gli Usa – che, una volta operativo, dovrebbe portare alla riapertura del confine tra Armenia e Turchia, chiuso dal 1993. L'accordo mira a normalizzare i rapporti tra i due Paesi che hanno combattuto più guerre dal 1991.

La notizia della pace viene accolta con favore da San Marino e il plauso arriva da più esponenti istituzionali.

"La Repubblica di San Marino non può che accogliere con favore questo importante passo avanti - commenta Michele Muratori, presidente Commissione Esteri - e ribadisce il proprio sostegno a soluzioni negoziate, basate sul rispetto della sovranità, del diritto internazionale e dei diritti umani. Nei consessi multilaterali San Marino ha sempre promosso con coerenza il dialogo come strumento essenziale per la risoluzione pacifica delle controversie. Questa intesa rappresenta una prova concreta del valore della diplomazia e della cooperazione internazionale nel costruire un futuro di pace e di sicurezza condivisa".

"L'Armenia riconosce più che l'autorità della Russia l'autorità degli Stati Uniti - fa notare Gerardo Giovagnoli, delegato ai rapporti internazionali del Psd - , ma contemporaneamente, questa è una notizia di tre mesi fa, l'Armenia decide per legge di intraprendere il percorso dell'adesione all'Unione Europea e quindi c'è da aspettarsi una definitiva torsione della sua postura internazionale verso l'Occidente, ma anche verso l'Unione Europea che quindi non è così debole come tanti vogliono far significare. Infatti molti Paesi dell'Unione Sovietica non guardano alla Russia, ma guardano a Bruxelles".

Nel video le interviste a Michele Muratori (presidente Commissione Esteri) e Gerardo Giovagnoli (delegato ai rapporti internazionali del Psd)



