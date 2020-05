CORONAVIRUS San Marino: si consolida il trend positivo. Diciannovesimo giorno senza decessi 17 guarigioni nelle ultime 24 ore. 4 nuovi casi a fronte di 94 tamponi. Il punto sulla situazione covid-19 a San Marino del Gruppo di Coordinamento

Vietato abbassare la guardia, ovviamente; ma non si può non tener conto – alla luce di una prima valutazione dell'andamento della “Fase 2”, dal punto di vista sanitario – di un trend ormai consolidato. Da tempo alle spalle, infatti, la fase strettamente emergenziale dell'epidemia.

Da 19 giorni non si registrano decessi, in Repubblica, correlati al covid. Mentre si conferma un robusto aumento delle guarigioni: se ne contano 17, nell'ultimo aggiornamento; in totale, ad oggi, sono 189. 4, invece, i nuovi positivi; ma a fronte di ben 94 tamponi refertati.

Invariato, invece – rispetto al precedente bollettino -, il numero delle persone affette da coronavirus ricoverate in ospedale. Appena 4; una delle quali in Terapia intensiva e semintensiva. La stragrande maggioranza degli individui positivi al covid-19 in osservazione sanitaria, dunque, non presentano un quadro clinico severo, e attendono il decorso della malattia in isolamento, presso il proprio domicilio.

544, invece, le quarantene attive. Mentre sono ben 7.038 i test sierologici effettuati presso il laboratorio analisi del nosocomio di Cailungo, dall'inizio dell'epidemia. 422, infine, gli attuali casi di coronavirus; numero dal quale sono scomputati i lavoratori frontalieri risultati positivi al tampone, nello screening in corso nelle aziende sammarinesi. 13, fino ad ora, quelli individuati. I loro nominativi sono stati già comunicati alle rispettive AUSL di residenza.





