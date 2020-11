COVID-19 San Marino: si consolida il trend regressivo del virus. 41 i nuovi guariti Anche oggi numeri decisamente incoraggianti, nell'ultimo aggiornamento dell'ISS

E' da giorni, ormai, che in Repubblica la curva dei contagi punta decisamente verso il basso. E anche alla luce dell'ultimo bollettino sembrerebbe consolidarsi questo trend regressivo del virus: con i casi attivi in costante decrescita. Dai 307 tamponi effettuati ieri sono emerse 22 positività: per un rapporto, assolutamente accettabile – di questi tempi -, del 7,17%. L'età media dei contagiati è di 43 anni. Ma ciò che colpisce maggiormente è il dato delle nuove guarigioni: ben 41. E questo porta il numero degli attualmente positivi a 248, contro i 267 del precedente aggiornamento. Buone notizie anche sul fronte delle ospedalizzazioni: uno degli indicatori più significativi, per stabilire la gravità di un'emergenza. I ricoverati positivi scendono infatti a 11; e i “pazienti covid”, in terapia intensiva, da 6 a 5. Resta ovviamente l'invito – a tutta la cittadinanza - a non abbassare la guardia, e rispettare le fondamentali misure igienico-preventive disposte per il contrasto del contagio.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: