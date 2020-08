San Marino. Si è spenta Gina Guidi, aveva 104 anni

Nel pomeriggio di ieri si è spenta Gina Guidi. Il 24 aprile, al Casale La Fiorina dove risiedeva, aveva spento 104 candeline. In quel periodo, le normative anti-Covid non permettevano la visita di amici e parenti, ma il personale della struttura era ugualmente riuscito ad organizzare un piccolo momento di convivialità assieme agli altri ospiti. La signora Gina è nata a Ca' Fatrano (frazione di Valle Sant'Anastasio) nel 1916, prima di trasferirsi a Chiesanuova dove ha sempre risieduto. Il Capitano di Castello, Marino Rosti, esprime vicinanza alla famiglia, ricordandola come persona sempre positiva e sorridente, nonostante una vita dura. Il funerale si terrà domani mattina, a Chiesanuova, con partenza dall'ospedale alle 9.30.