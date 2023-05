SOLIDARIETÀ San Marino si mobilita per la Romagna: volontari e associazioni a sostegno degli alluvionati Croce Rossa Sammarinese, Caritas e San Marino per Norcia organizzano punti di raccolta e donazioni

San Marino si mobilita per la Romagna: volontari e associazioni a sostegno degli alluvionati.

La solidarietà alla Romagna duramente colpita dal maltempo è subito scattata da parte dei cittadini di San Marino. Dopo che ieri la Croce Rossa Sammarinese ha lanciato la sua raccolta fondi, oggi è il gruppo di volontari San Marino per Norcia che ha attivato una raccolta alimentare in accordo con il Comune di Cesena. Per gli alluvionati si richiedono: prodotti igiene personale, generi alimentari di prima necessità, mangime per animali, intimo uomo, intimo bambini, scarpe, pellicola alimentare, fogli, giochi per bambini. I punti di raccolta sono a Dogana presso l’azienda IAM SRL via Fondo Ausa 16 oppure Sushi Corner in via cà dei lunghi 193. La chiusura raccolta sarà venerdì 19 maggio per consegnare direttamente sabato mattina.

Raccolta di beni attivata anche da parte della Caritas San Marino, in contatto con le Caritas di Forlì- Bertinoro e Cesena-Sarsina. Servono pale, scope, carriole, stivali, tira acqua, stivali di gomma, pompe idrovore a immersione. Chi volesse donare il materiale può farlo oggi dalle 16 alle 17,30 e domani, venerdì 18 maggio, 9 - 13 e 14 -16 o contattando direttamente i numeri 3357344556, 3391926843, 3357338640.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: