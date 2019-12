San Marino si prepara a vivere il capodanno

Feste, musica, show, fuochi d'artificio e tanta compagnia. È questo il mix che animerà l'ultimo dell'anno a San Marino. Sulla scia del Natale delle Meraviglie la Repubblica si prepara a vivere un capodanno da sogno con l'evento “Dreamers, scendete in strada sognatori”, curato da Onirica – United Artist Performer.

Per dare il benvenuto al nuovo anno si partirà con la grande festa a Piazzale Lo Stradone che proseguirà con musica e dj set fino all'alba. Animazioni e personaggi magici interpretati dai performer accompagneranno i visitatori in mondi surreali attendendo l’arrivo del nuovo anno con visual e live show. Allo scoccare della mezzanotte poi tutti con il naso all'insù per godere lo spettacolo dei fuochi d'artificio con uno spumeggiante brindisi offerto da Cantina San Marino e Consorzio Terra di San Marino.

Le celebrazioni per il 2020 proseguiranno mercoledì 1 gennaio. La Banda Militare della Repubblica di San Marino saluterà il nuovo anno in musica con il tradizionale concerto in programma alle ore 17.00 al Teatro Titano.