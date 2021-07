San Marino si prepara al biologico: una settimana di seminari con esperti del settore

Per il futuro si guarda alla normativa europea in materia di agricoltura bio che entrerà in vigore il 1 gennaio 2022. Anche il Titano rientrerà in tali dinamiche, con i prodotti sammarinesi equivalenti a quelli dei Paesi membri. Ma il percorso è complesso e necessita di formazione. Al Grand Hotel Primavera una settimana di seminari organizzati dalla Commissione europea in collaborazione con le Segreterie al Territorio e agli Esteri. In Repubblica, tra gli altri, esperti del Ministero italiano delle Politiche agricole.

Obiettivo è fornire assistenza all'amministrazione locale per sostenerla nel recepimento e nell'applicazione dell'acquis europeo. Si chiamata Taiex lo strumento di assistenza tecnica messo a disposizione anche di San Marino in virtù dell'accordo di associazione.

Nel servizio, le interviste a Stefano Canti (segretario di Stato al Territorio) e a Tonino Ceccoli (direttore Ugraa)

