San Marino si presenta a Fitur

Aperta in Spagna, a Madrid, Fitur, la Fiera Internazionale del Turismo dei reali spagnoli, Filippo VI con la consorte Letizia Ortiz. Oggi in visita allo stand Italia all’interno del quale è presente anche la Repubblica di San Marino. Accolti dal Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini e dal Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica. A Fitur fino a domenica; al centro dell’offerta sammarinese sono la storia, l’arte, gli eventi internazionali e le experience Outdoor per di attrarre sempre maggiori turisti provenienti dal mercato di lingua spagnola.