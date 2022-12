METEO San Marino: si prospetta il sole per Natale e Santo Stefano

San Marino: si prospetta il sole per Natale e Santo Stefano.

Bel tempo stabile e asciutto quasi ovunque fino a Natale grazie ad un anticiclone in estensione su tutta l'Italia. Le temperature si mantengono abbastanza miti al sud Italia, mentre al Nord il clima è invernale con possibili gelate notturne e con le massime che rimangono quasi ovunque sotto la soglia dei 10 gradi. Sul Titano sono annunciati rannuvolamenti in questa settimana di avvicinamento, ma per i giorni di festa, 25 e 26 dicembre, 3bMeteo prevede sole con temperature intorno ai 10°.

