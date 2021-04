COVID-19 San Marino: si punta a completare entro maggio la campagna d'immunizzazione Ieri l'arrivo della nuova, significativa, fornitura di vaccini Sputnik. Intanto, nell'ultimo bollettino, si registrano 78 guarigioni. Scende la saturazione della terapia intensiva

Il boom di guarigioni, certificato dall'ultimo bollettino, ha accompagnato nel migliore dei modi la notizia dell'atteso arrivo a San Marino della nuova fornitura di vaccini russi. Ieri, intorno, alle 23, sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell'ISS 37.000 fiale di Sputnik V: 18.500 prime dosi ed altrettanti richiami. Numeri importanti per una piccola realtà come il Titano, che dovrebbero consentire una totale copertura del target vaccinabile. L'obiettivo – dichiarano dal Comitato Esecutivo ISS – è cercare di completare le somministrazioni delle prime dosi entro fine aprile; entro maggio poi, la chiusura del cerchio, con il completamento delle inoculazioni dei richiami. Con queste tempistiche la Repubblica sarebbe fra i primi Paesi al Mondo a raggiungere un tale risultato.

Nell'attesa, tuttavia – per non compromettere il buon esito della campagna d'immunizzazione -, è vietato abbassare la guardia; anche perché il tasso di positività – al momento – resta piuttosto elevato: 11,64%. 335, infatti, i tamponi effettuati ieri, che hanno portato alla scoperta di 39 nuove positività. Ma il numero dei guariti è esattamente il doppio: 78; con una conseguente significativa riduzione dei “casi attivi”. 472 le persone attualmente positive al Covid; 437 delle quali seguite presso il proprio domicilio. Nessun nuovo decesso; mentre le ospedalizzazioni scendono a 35, rispetto alle 41 del precedente aggiornamento. In particolare cala la pressione sulla terapia intensiva, ora all'83%, con 10 ricoverati positivi al virus. 25, invece, quelli nelle stanze di isolamento. Intanto già domani verranno somministrate le nuove prime dosi di Sputnik; e questo permetterà di dare un ulteriore slancio al piano di immunizzazione, che non si era comunque fermato, focalizzandosi piuttosto sui richiami. 594 quelli inoculati ieri; 2, invece, le prime dosi. 14.102 il numero complessivo dei vaccini somministrati, dall'inizio della campagna, fino al termine della giornata di martedì; di questi 5.265 erano seconde dosi.

