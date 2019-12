San Marino si risveglia 'ghiacciata', Italia sferzata dal maltempo

San Marino si risveglia 'ghiacciata', Italia sferzata dal maltempo.

La prima neve dell'anno non ha creato particolari problemi. La bufera di ieri sera si è presto esaurita, lasciando una scia di ghiaccio, complice il precipitare delle temperature e il cielo poi divenuto sereno. Alcune zone della Repubblica presentavano lastre che non hanno creato particolari difficoltà, se non attenzione nei conducenti in circolazione. Servizio spargisale dell'Azienda in azione. Questa mattina, temperature intorno ai 5 gradi, contro i 3° della riviera. Monte leggermente imbiancato.

Continuano ad essere non raggiungibili le isole dell'arcipelago delle Eolie, sferzate da un forte vento che ha raggiunto anche la velocità di 80 chilometri l'ora e provocato danni a coltivazioni, abitazioni, strutture pubbliche e nei porti. La motonave porta auto "Grande Mirafiori", ormeggiata nel porto commerciale di Gioia Tauro, a causa dell'imperversare del maltempo e delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 nodi, ha rotto gli ormeggi andando a finire nel bacino portuale.



I più letti della settimana: