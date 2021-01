San Marino: siglato l'accordo con l'Italia per l'approvvigionamento dei vaccini anti-Covid

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta ha siglato con il Ministro per la Salute italiano Roberto Speranza il Protocollo d'intesa per l'acquisto dei vaccini anti-SARS-CoV2. L'intesa, riferisce una nota di Segreteria Sanità e Segreteria Affari Esteri, permetterà al Titano di ricevere a breve le prime dosi da somministrare a medici, operatori sanitari e socio-sanitari oltre che ai degenti delle residenze per anziani e delle strutture per disabili secondo il piano nazionale sammarinese. Seguirà una somministrazione per fasce d’attenzione, fino all’auspicata immunità di comunità che ci consentirà il lento ritorno alla normalità.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



“Il Protocollo d'Intesa siglato oggi - afferma il Segretario Roberto Ciavatta - segue quello del 26 marzo scorso e certifica il rapporto di collaborazione e fiducia reciproca fra la Repubblica di San Marino e l’Italia. Permettetemi di esprimere grande soddisfazione per l’avvenuta firma e, soprattutto, per la possibilità di annunciare l’avvio, in tempi brevissimi, della campagna vaccinale che ci aiuterà a combattere e, auspichiamo a sconfiggere, la pandemia”.

“Si tratta di una firma importante per la Repubblica di San Marino, -dichiara il Segretario Luca Beccari- che si inserisce nell’ambito delle attive collaborazioni e delle intese intervenute con lo Stato italiano, nostro principale partner anche nella lotta alla pandemia; lotta tutt’altro che sconfitta nello scenario globale e che auspichiamo possa al più presto concludersi nell’interesse di tutti i cittadini anche grazie alla campagna vaccinale in avvio e alle già attive misure di prevenzione e contenimento”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: