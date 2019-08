San Marino: sole e caldo fino a mercoledì

Domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando tutta l'Italia. Mercoledì – secondo gli esperti – è previsto un calo delle temperature a partire da Nord; da giovedì sul resto della Penisola. “La seconda parte della settimana - spiega 3bmeteo.com - vedrà un indebolimento dell'anticiclone africano ad opera delle correnti atlantiche, che tenteranno di entrare sul Mediterraneo riuscendoci solo parzialmente". I primi focolai temporaleschi "si presenteranno al Centronord mercoledì, pur in un contesto ancora in prevalenza soleggiato”. Da giovedì qualche rovescio o temporale in più oserà non solo al Nord, ma anche al Centrosud, in particolare su Appennino e versanti tirrenici. Si tratterà di fenomeni molto localizzati, quindi non una vera e propria perturbazione. Il sole ad ogni modo non mancherà in particolare sulle coste adriatiche.

Nella parte alta della Repubblica oggi sono stati toccati i 32°C, come dimostra la stazione meteo “Fontescara” di Chiesanuova. Situazione simile anche per domani, quando continuerà caldo e tempo soleggiato; forse si avrà qualche innocua nuvola nel tardo pomeriggio. Da mercoledì le temperature si abbasseranno leggermente, con massime di poco inferiori ai 30°C.