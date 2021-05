COVID-19 San Marino: solo 4 “positivi attivi”; da diversi giorni non si registrano nuovi casi di Covid Ormai alle spalle l'emergenza sanitaria a San Marino. In mattinata l'arrivo di altre 1.170 dosi di Pfizer. Già 51, intanto, in totale, i turisti stranieri vaccinati con lo Sputnik; ed è boom di prenotazioni

A quanto pare non resta che attendere il decorso della malattia per gli ultimissimi “casi attivi”, affinché si possa dichiarare nuovamente la Repubblica completamente libera dal virus. Appena 4, sul Titano, le persone positive: 3 in meno rispetto al precedente aggiornamento. Zero decessi, fortunatamente; e nessun nuovo caso registrato nel weekend. Soprattutto si conferma totalmente “Covid-free” l'Ospedale. Condizioni ideali per completare l'immunizzazione dei residenti; nella speranza che anche chi, fino ad ora, non ha provveduto a prenotarsi, lo faccia a stretto giro. Di dosi, del resto, ve ne sono in abbondanza: in queste ore l'arrivo di altre 1.170, di Pfizer/BioNTech.

[Banner_Google_ADS]



Oltre 42.000 le vaccinazioni effettuate dall'inizio della campagna; 20.677 quelle con seconda dose o dose unica. Domani nuove somministrazioni per i residenti. In mattinata, invece, è stato il turno di altri 28 turisti, provenienti da vari Paesi: dalla Russia alla Danimarca, dalla Germania al Belgio; dalla Spagna alla Slovacchia; addirittura dalla Nuova Zelanda. Positivi i feedback per il servizio. Nel frattempo si contano già a centinaia le prenotazioni. Anche perché la decisione di aprire al “turismo vaccinale”, ha avuto una forte eco internazionale. Dalle interviste sembrerebbe emergere infine un dato importante. Un fattore di attrazione decisivo, sarebbe la tipologia del vaccino utilizzato per i turisti. In molti pare si fidino esclusivamente di Sputnik.

Nel servizio le interviste ad alcuni turisti cui è stato somministrato il vaccino in mattinata

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: