San Marino Song Contest 2025: tutto pronto per la serata che selezionerà il partecipante all’Eurovision.

L’attesa è finita: questa sera, sabato 8 marzo, il San Marino Song Contest 2025 decreterà il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. L’evento, condotto da Flora Canto e Francesco Facchinetti, vedrà sfidarsi 20 artisti provenienti da sei Paesi europei sul palco del Teatro Nuovo di Dogana.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV (canali 831 dtt, 520 Sky, 93 Tivùsat), Radio San Marino, Rai Radio2 (anche in visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound, in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, oltre che in Eurovisione e su Rai Italia per il pubblico internazionale.

Tra gli ospiti della serata, saliranno sul palco Cristiano Malgioglio, La Rappresentante di Lista e Senhit. La direzione artistica è di Massimo Bonelli, la regia di Cristiano D’Alisera e la scenografia di Marco Calzavara.

I finalisti in gara:

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albania) – Tiki tiki

Boosta (Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CRL (Svezia) – Juliet

Elasi (Italia) – Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the World

Paco (San Marino) – Until the End

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e Quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – I

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

Accesso all’evento e viabilità

L’accesso al Teatro Nuovo di Dogana sarà consentito solo ai possessori di biglietto, esauriti da giorni. Per motivi di sicurezza, piazza Tini e piazza Enriquez saranno interdette al traffico, con ingresso esclusivamente da Via Clemente XXII (fronte Bar Ritrovo). Si consiglia di parcheggiare presso l’Admiral Center o lungo Strada di Fondo Valle, mentre gli stalli per disabili saranno disponibili in piazza Enriquez.

L’ingresso in teatro sarà consentito fino alle 20:00. Alle 20:30 inizierà la diretta TV, con la chiusura delle porte della platea. Dalle 20:15 non sarà più possibile entrare fino alla prima pausa pubblicitaria della trasmissione.

Un evento attesissimo che promette spettacolo, emozioni e musica di altissimo livello: chi rappresenterà San Marino all’Eurovision 2025?

