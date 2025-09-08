EUROVISION 2026 San Marino Song Contest: firmato accordo triennale tra Segreteria per il Turismo, RTV e Media Evolution Il Dg Roberto Sergio: "RTV conferma la propria missione di servizio pubblico, garantendo prodotti televisivi di elevato standard tecnico ed editoriale per le fasi finali del San Marino Song Contest"

San Marino punta sull’Eurovision con l'accordo quadro triennale 2026-2028 tra la Segreteria per il Turismo, RTV e Media Evolution S.r.l. per la gestione delle fasi preliminari all’individuazione dell’artista che rappresenterà la Repubblica del Titano alla competizione europea. Il format del San Marino Song Contest prevede un percorso di selezione: iscrizioni online, casting, un’accademy di formazione e da quest’anno, proprio rispecchiando il modello eurovisivo, due semifinali e una finale in diretta, con l’iscrizione del vincitore all’Eurovision quale premio principale.

L’impegno finanziario complessivo è stimato in 600.000,00 euro per edizione, di cui una parte sostenuta dalla Segreteria di Stato e la restante coperta da RTV e Media Evolution, che si assumono il rischio d’impresa legato a sponsorizzazioni, biglietteria e introiti commerciali. Il contributo pubblico massimo ammonta a 230.000 euro lordi per RTV e fino a 120.000 euro lordi per Media Evolution, erogati in più tranche e vincolati alla presentazione di documentazione e rendiconti dettagliati.

La scelta di rilanciare il contest nasce dalla consapevolezza che l’Eurovision rappresenta oggi una straordinaria vetrina globale: l’edizione 2025 ha raggiunto 166 milioni di spettatori.

Il Segretario per il Turismo Federico Pedini Amati, ha dichiarato: «Con la sottoscrizione odierna investiamo in un asset turistico di grande valore, che consolida un’efficace sinergia tra produzione televisiva, capacità organizzativa e promozione territoriale. L’obiettivo è chiaro: proiettare la Repubblica di San Marino su un palcoscenico continentale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e offrendo nuove opportunità concrete al nostro tessuto economico - commenta Pedini Amati -. Questo è un accordo che passa nei tre anni successivi in modo tale che si dia una continuità al progetto. Era questa la volontà primaria sia con la San Marino RTV che con Media Evolution che, con la Segretaria di Stato che in qualche modo si sobbarcano una parte di queste spese. Sono veramente molto fiducioso ed entusiasta".

"Siamo partiti subito molto forti - racconta Denny Montesi, AD Media Evolution -. E' stata una cosa importante abbracciare subito tutta l'Europa, poi negli anni abbiamo avuto artisti da nazioni veramente lontane anche big dall'Australia, dal Sudafrica. Vogliamo continuare in questa direzione, cercare di ampliare i confini per far conoscere San Marino in tutto il mondo".

Il Direttore Generale della San Marino RTV, Roberto Sergio, ha sottolineato: «RTV conferma la propria missione di servizio pubblico, garantendo prodotti televisivi di elevato standard tecnico ed editoriale per le fasi finali del San Marino Song Contest. Mettiamo a disposizione le nostre competenze e infrastrutture per valorizzare il talento artistico e portare con orgoglio il nome di San Marino nelle principali platee europee, pur mantenendo L’impegno dell’emittente, che mantiene la prerogativa di valutare, anno per anno, l’adesione all’Eurovision Song Contest comprende la produzione tecnica e logistica di semifinali e finale, assicurando un livello conforme agli standard EBU e capace di attrarre l’interesse di broadcaster e piattaforme internazionali".

Ogni anno i regolamenti generali saranno validati entro scadenze prefissate e, a conclusione di ciascuna edizione, verrà presentato un rendiconto dettagliato.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo, Denny Montesi, AD Media Evolution.



