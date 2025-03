EUROVISION San Marino Song Contest: Gabry Ponte è pronto a far ballare tutta l'Europa Il dj ha trionfato al San Marino Song Contest: rappresenterà il Titano all'Eurovision. "Grazie San Marino", il primo commento dopo la vittoria

Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest ed è pronto a far ballare l'intera Europa con Tutta l'Italia: pezzo che aveva già fatto il pieno di streaming, utilizzato come sigla di Sanremo. Il dj convince anche la giuria della gara sammarinese e stacca il biglietto per il festival eurovisivo di maggio in Svizzera, in rappresentanza del Titano. L'artista non ha nascosto l'emozione appena sceso dal palco, dopo la vittoria. "Grazie San Marino", ha affermato. "E da domani inizieremo a lavorare sodo per l'Eurovision".

All'evento hanno preso parte i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. 20 i cantanti in gara, da sei Paesi. Secondo posto per i The Rumpled che, con la scarica di adrenalina di You Get Me So High conquistano anche il premio “Una Voce per San Marino”. In terza posizione il cantante ucraino Teslenko, con una performance vocale che ha lasciato il segno.

Alla conduzione dell'evento, organizzato da Segreteria di Stato al Turismo, San Marino RTV e Media Evolution, Flora Canto e Francesco Facchinetti, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio. Contest trasmesso in Eurovisione e, oltre che su Rtv e Radio San Marino, anche su Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, con oltre 430mila visualizzazioni nella sola giornata dell'8 marzo.

Tra gli ospiti della serata La Rappresentante di Lista, Senhit e Al Bano che ha ricevuto il Premio alla carriera. Premio della critica a Pierdavide Carone e premio San Marino RTV Ludovico Di Meo ad Angy Sciacqua. Con la vittoria di Gabry Ponte, il Titano scala la classifica dei bookmakers per l'Eurovision Song Contest, entrando nella prima metà su 37 Paesi.

Nel servizio le interviste a Gabry Ponte, Al Bano, La Rappresentante di Lista e Senhit

