EUROVISION San Marino Song Contest, il dg Roberto Sergio: "Un grande valore per Rtv e per lo Stato" "Portaci alla vittoria, vogliamo fare l'Eurovision tra Italia e San Marino", dice il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, nel congratularsi con Gabry Ponte

Il direttore generale di Rtv, Roberto Sergio, esprime tutta la soddisfazione per la riuscita del San Marino Song Contest. Lungo l'elenco delle persone che il dg ringrazia e che hanno reso possibile l'evento, ma prima ancora la stampa che ha seguito e dato risonanza alla gara. Ora si guarda all'Eurovision di Basilea, dal 13 al 17 maggio.

"Un pezzo che spacca - commenta Sergio - e che avrà il voto anche degli italiani. Abbiamo fatto una bella serata, con una qualità musicale molto alta e una diffusione mondiale. Credo che questo, per Rtv e per lo Stato di San Marino, rappresenti un grande valore".



“Avevamo già vinto prima di decretare il vincitore”, afferma il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, felice “di aver ospitato artisti di alto livello”. "Portaci alla vittoria, vogliamo fare l'Eurovision tra Italia e San Marino", ha detto Pedini Amati mentre si congratulava con Gabry Ponte. In un'intervista a Rtv, il dj aveva ricordato la figura dell'artista di origini sammarinesi Little Tony, con il quale anni fa incise la canzone Figli di Pitagora. "Lo ringrazio - afferma il segretario al Turismo - per le parole su Little Tony: è stato un suo maestro e oggi lui sarà, invece, il nostro faro a Basilea, per rappresentare non solo la Repubblica di San Marino ma anche tutta l'Italia, in qualche modo". "Contenti di com'è andata - dichiara Denny Montesi, Media Evolution - anche se eravamo sicuri del successo, grazie al direttore generale: una garanzia".

Ha vinto “la vera musica italiana famosa nel mondo: la dance”, aggiunge il presidente di Giuria, Luca De Gennaro. Titano come punto da cui parte la musica internazionale, auspica il direttore artistico Massimo Bonelli.



La manifestazione entra anche nel dibattito politico. Il segretario del Psd, Luca Lazzari, risponde a quanti, soprattutto via social, parlano di una perdita di identità per San Marino. “Con la vittoria di Gabry Ponte e la trasformazione del nostro contest in un evento di livello - scrive - San Marino non vuole più stare ai margini, ma al centro del tavolo con i grandi”.

Nel servizio le dichiarazioni di Roberto Sergio (direttore generale San Marino RTV), Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo) e Denny Montesi (Media Evolution)

