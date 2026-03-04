VERSO L'EUROVISION San Marino Song Contest, il Dg Sergio svela i super ospiti da Fiorello Il Direttore Generale di Rai e San Marino è stato ospite del celebre presentatore su La Pennicanza su Rai Radio2 per parlare delle semifinali e della finale del concorso canoro sammarinese

San Marino Song Contest, il Dg Sergio svela i super ospiti da Fiorello.

"Altro che Di Martino, altro che Cocciante, noi guarderemo San Marino, che fa pure rima. Evviva San Marino. Evviva Roberto Sergio". Con queste parole Rosario Fiorello ha accolto il Direttore Generale di San Marino Rtv e Direttore Generale Rai, Roberto Sergio all'interno del programma La Pennicanza su Rai Radio2.

Il Dg ha parlato delle semifinali e della finale del San Marino Song Contest che saranno in onda questa sera, domani sera e venerdì 6 marzo su San Marino RTV, canale 550. Stimolato dal presentatore, Sergio ha lanciato alcune anticipazioni per la grande finale presentata da Simona Ventura.

Annunciati i super ospiti della finale: Tommy Cash, rapper estone famoso per il tormentone dell'Eurovision 2025 "Espresso Macchiato" e Al Bano Carrisi. Sarà poi consegnato il premio alla carriera a Cristiano Malgioglio.

Appuntamento questa sera e domani sera alle 21:00 e venerdì sera alle 20:30 sul canale 550 e in streaming su sanmarinortv.sm.





[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: