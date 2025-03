San Marino Song Contest, Malgioglio: "Qui potrebbe nascere una star internazionale"

Intervista a Cristiano Malgioglio

È tutto pronto per il San Marino Song Contest. Alle 20:30 inizierà la serata in cui 20 artisti si sfideranno con l'obiettivo di guadagnarsi un posto per rappresentare il Titano all'Eurovision 2025. Tra gli ospiti Cristiano Malgioglio, che abbiamo incontrato per una breve intervista.



Cristiano, benvenuto! come va? Cosa possiamo aspettarci?

È la prima volta che io vengo a San Marino e sono molto contento. Avevo sempre questo desiderio di venire a trovarvi. Cosa dovete aspettarvi? Niente. Cristiano Malgioglio e basta.

Le incursioni? Saranno musicali?

No, non ci saranno incursioni, assolutamente no. E' Fiorello molto bravo a fare le incursioni, che è un numero uno. Io sarò lì, ascolterò ed è molto importante, anche questa manifestazione, perché può nascere magari una star internazionale, ed è quello che uno si augura. Abbiamo degli italiani che hanno delle belle voci. Io del resto non ho ascoltato niente, perciò non posso giudicare. E anche se avessi ascoltato, non ti direi niente.

Cristiano, allora ci vediamo più tardi...

Ok, un abbraccio, ciao.