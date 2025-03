San Marino Song Contest, numeri straordinari. Ora, occhi su Basilea

Oltre 1000 articoli tra quotidiani, settimanali e web; 50 programmi tv - dal 13 febbraio all’11 marzo- hanno dato voce al San Marino Song Contest con 73 milioni di contatti; 110 passaggi televisivi sulle reti Rai per il promo, 39 su Rai Radio2. Eco mediatica amplificata poi per la serata dell'8 marzo: 430 mila visualizzazioni complessive, suddivise tra fruizione lineare su RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay2, e on demand su RaiPlay, dove era fra i primi 10 programmi.

Gioco di squadra e alte professionalità per una occasione di visibilità senza precedenti. “Un evento di questa portata a San Marino non c'è mai stato – dice il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati - quindi su questi dati noi non possiamo essere che contenti, ma contenti per i sammarinesi, c'è bisogno di parlare in una sezione positiva di questo paese, di tutti i suoi cittadini. La polemica - quelle un po' più frivole, perché Gabri Ponte canta 'Tutta l'Italia' – la lascerei alla polemica, che ci deve anche essere, in qualche modo”.

Sinergia unica tra RTV e RAI, con li Direttore Generale Roberto Sergio che riconosce l'impegno della Segreteria al Turismo e Informazione nel contribuire alla svolta per l'emittente di Stato. Sguardo puntato all'ESC di Basilea – nell'invito a Italia e Paesi europei a votare Gabri Punte - ma anche attenzione al nuovo palinsesto: da aprile, tra le novità, la produzione su Modigliani, con Paolo Mieli; il ritorno di Alan Friedman. In prospettiva, altri grandi eventi che parleranno di cultura. Radio San Marino in dab - dopo il Lazio, su tutto lo stivale -; ancora, il rilancio delle infrastrutture.

“Questa è la dimostrazione delle potenzialità straordinarie che ha San Marino RTV – dice il DG, Sergio -. Lo stanno dimostrando i fatti, non solamente con le parole, perché poi l'annuncio di dicembre doveva avere un seguito. E lo ha avuto, i risultati ci sono stati, adesso dobbiamo preoccuparci delle fasi di semifinale e finale dell'Eurovision Song Contest, della programmazione di qualità del prossimo trimestre e sarà un luminoso futuro”.

Torna sulla vocazione internazionale del Contest il Direttore Artistico, Massimo Bonelli: “Credo sia la strada di questo evento, perché è giusto che San Marino diventi il porto, la piattaforma di partenza di progetti che magari non riescono ad accedere direttamente dal loro Paese, dalla strada mainstream. Invece, San Marino può accogliere delle musiche diverse, nuove, magari anche più interessanti da proporre all'Eurovision”.

Dimensione internazionale in rilievo anche per Danny Montesi di Media Evolution, che ricorda come la classifica del Contest abbia premiato proprio giovani artisti stranieri. In collegamento, c'è Gabry Ponte, pronto per l'avventura eurovisiva, al lavoro per i pre-party di Londra, Madrid, Amsterdam. Nel 15esimo anno di partecipazione per San Marino, Eurovision Ambassador, ma anche spokeperson, sarà Senhit: “Sarò la voce narrante di tutta questa esperienza, insieme a Gabriele, ma racconterò anche delle parti curiose, perché comunque l'Eurovision è un mondo molto speciale. Quindi, sono contentissima di essere ancora presente, per San Marino”.

Nel video, le interviste a Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo; a Roberto Sergio – Direttore generale San Marino RTV; a Massimo Bonelli – Direttore Artistico San Marino Song Contest; a SENHIT - Eurovision Ambassador per San Marino e un estratto dal dall'intervento di Gabry Ponte, in collegamento.