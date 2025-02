ESPERTI SISAL San Marino Song Contest: per i bookmaker Gabry Ponte è il favorito Il DJ italiano guiderebbe i pronostici, ma attenzione a Marco Carta e Bianca Atzei

L’attesa per il San Marino Song Contest cresce e, secondo gli esperti Sisal, spetterebbe proprio all’Italia, il Paese con più artisti in gara, il possibile ruolo da protagonista con Gabry Ponte - DJ e produttore italiano, reduce dal successo di Tutta l’Italia, sigla di Sanremo 2025 - favoritissimo a 1,50 per vincere la finale dell’8 marzo e ottenere il pass per l’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

A contendergli il trionfo, Marco Carta, quotato a 3,50 e Bianca Atzei, data a 6,00.

Tra le sorprese, spiccano Boosta dei Subsonica,(16,00), e i grandi ritorni sul palco, come Silvia Salemi (33,00) e Luisa Corna (50,00).

L’8 marzo il verdetto finale su chi rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2025.

