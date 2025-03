San Marino Song Contest: pronti alla gara, alle 20,30 lo show tra sorprese e ospiti

Flora Canto e Francesco Facchinetti

Venti cantanti in gara per staccare il biglietto per l'Eurovision di Basilea: tutto pronto al teatro Nuovo di Dogana per il San Marino Song Contest. La diretta dalle ore 20,30 di sabato 8 marzo.

Un evento tra musica e sorprese, a partire dagli ospiti della serata. Ad affiancare i conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti ci sarà Cristiano Malgioglio. Tra gli ospiti anche La Rappresentante di Lista, Senhit e Al Bano che sarà premiato con un riconoscimento alla carriera. Cresce l'attesa - e l'adrenalina per la performance - tra gli artisti che saliranno sul palco per contendersi la partecipazione al festival eurovisivo di maggio.

Nel servizio, le interviste a Cristiano Malgioglio, Flora Canto, Francesco Facchinetti, Al Bano, Gabry Ponte, Paco, Pierdavide Carone