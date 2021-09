DATI ODIERNI San Marino, sono 56 i casi di coronavirus in territorio. In Ospedale ancora 3 ricoverati

San Marino, sono 56 i casi di coronavirus in territorio. In Ospedale ancora 3 ricoverati.

Con tre nuovi casi e 1 guarigione, i casi attivi di coronavirus sono questa mattina 56, due in più rispetto a ieri. Ancora tre i ricoveri in ospedale, con 1 paziente in terapia intensiva. 53 le persone in isolamento domiciliare.

In Italia arriverà domani in Consiglio dei ministri l'estensione del Green pass ai dipendenti pubblici, mentre per i privati e la riforma del fisco l'esecutivo potrebbe prendersi più tempo.

