TURISMO San Marino sport outdoor: al via Energika Oggi e domani Campo Bruno Reffi diventa la base per le attività all'aria aperta: dal tiro con l'arco alle funamboliche slackline, divertimento per tutte le età. Domani la partenza della "Titano Trail Run"

Due giorni di festa all'aria aperta: è Energika il primo festival degli sport outdoor a San Marino. Occasione per turisti e sammarinesi di provare numerose attività all'aria aperta come tiro con l'arco, parkour, trail run, e-bike, arrampicata, trekking e yoga. Il tutto con base a Campo Bruno Reffi dove non mancata nemmeno la musica: 55 i musicisti che nel pomeriggio si sono alternati per suonare i grandi classici del rock.

"Nove discipline sportive tutte legate al mondo dell'outdoor - spiega Samuele Guiducci, organizzazione Energika - adulti e bambini, tutti insieme, Occasione anche avvicinarsi a discipline meno frequentate che però stanno crescendo tanto e sempre più persone le stanno praticando".

Una delle attività più spettacolare è la slackline tra le due torri, attività che richiede molta passione, allenamento e dedizione: "I ragazzi che vengono a provarla, questo è il quarto anno che la montiamo, restano sempre impressionati dal paesaggio che abbiamo - afferma Antonio Pazzaglia, Slackline - abbiamo 70 iscritti che arrivano da tutta Italia oltre ad alcuni austriaci". Domani tra gli appuntamenti in programma la partenza della Titano Trail Run: due percorsi da 14 e 25 km.

Nel servizio l'intervista a Samuele Guiducci (Organizzazione Energika) e Antonio Pazzaglia (Slackline)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: