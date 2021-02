San Marino: spostamenti consentiti nelle regioni limitrofe, ma con distinguo

Scade il 28 febbraio il decreto n.22 emanato dalla Repubblica di San Marino per contenere le misure di diffusione del Coronavirus in territorio. Intanto con l'Emilia Romagna in zona arancione da ieri e Le Marche in 'gialla' è consentita la mobilità da e per la Repubblica, con i territori dei comuni italiani limitrofi, dove resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, salvo motivi di emergenza o per esigenze lavorative, di necessità o di salute. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito. Dalle 5 alle 22, invece, in E.R. non ci si può spostare da un comune all'altro, né da diverse regioni. Anche qui, l’eccezione per questi spostamenti sono esigenze di lavoro, studio, salute o necessità. Ma serve comunque sempre l'autocertificazione.









Sia in zona gialla che arancione ci si può spostare verso una sola abitazione privata abitata. È possibile farlo una volta al giorno, tra le 5 e le 22. Oltre alle persone già conviventi, è possibile ospitare al massimo altre due persone, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Anche se gialle, nelle Marche, pur essendo una zona con misure restrittive di contenimento di un basso rischio epidemiologico, resta vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

Su territorio sammarinese resta l'obbligo di avere con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratore, di indossarli correttamente sui mezzi di trasporto pubblici, in luoghi chiusi aperti al pubblico e in luoghi all’aperto o al chiuso, dove non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

L’ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengono da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due Paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione all’Autorità Sanitaria nazionale di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell’ingresso in territorio oppure di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2.