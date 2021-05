EFFICIENZA ENERGETICA San Marino: stage cognitivo osservativo per 13 operatori termoidraulici Lo stage, promosso da Conform. ha permesso ai ragazzi provenienti da Foggia di visitare realtà tra San Marino e Rimini. Luciano Zanotti, presidente Aer.SM, ha fatto anche una riflessione sugli incentivi di riqualificazione energetica in Repubblica

San Marino sta diventando una realtà sempre più consolidata nel settore delle energie rinnovabili, soprattutto per quanti riguarda il fotovoltaico. È per questo che l'Ente di Formazione Confartigianato Foggia (Conform) ha organizzato uno stage cognitivo osservativo per 13 giovani operatori termoidraulici. Visitate diverse realtà imprenditoriali tra Rimini e San Marino e realtà pubbliche come la Scuola Elementare di Falciano. Ad accompagnare i corsisti il presidente di Aer.SM Luciano Zanotti.

E non manca un riferimento agli incentivi per la riqualificazione energetica in territorio anche alla luce dell'ultimo decreto in materia, l'83 del 2021: "L'ultimo decreto - sottolinea Luciano Zanotti - ci è piaciuto per l'85%. Per quel 15%, sul tema della monofase, io spero che si possa fare un risultato migliore. chiaramente non si può portare una monofase così alta perché le aziende sammarinese non saranno più competitive ne all'interno ne all'esterno".

Come riporta il settimanale Fixing dal Governo arrivano rassicurazione sul tema: “Saranno tutelati tutti i lavori già programmati dalle imprese. Il passaggio verrà effettuato gradualmente, in modo da non danneggiare gli operatori economici e un nuovo emendamento al testo – spiegano - andrà a salvaguardare il periodo temporale transitorio dei lavori in corso”.

Nel servizio le interviste a Luciano Zanotti (Presidente Aer.SM) Savino Iacovelli e Giovanni Cifaldi

