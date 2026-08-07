San Marino, stop agli abbruciamenti fino al 15 settembre: previste multe salate

Divieto assoluto di bruciare all’aperto residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio sammarinese fino al 15 settembre. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal Servizio di Protezione Civile e dalla Sezione Antincendio della Polizia Civile per prevenire il rischio di incendi boschivi. Il provvedimento riguarda il materiale derivante da sfalci, potature e ripuliture.

Alla base della decisione ci sono le condizioni meteorologiche e ambientali delle ultime settimane. Dal 22 giugno è infatti attiva a San Marino la fase di attenzione per il rischio incendi boschivi e nell’ordinanza vengono richiamati il perdurare delle temperature elevate, la ventilazione spesso sostenuta, l’aridità e la carenza di precipitazioni. Condizioni che, secondo Protezione Civile e Polizia Civile, rendono le bruciature di materiale vegetale un possibile rischio per la pubblica e privata incolumità.

Previste sanzioni rilevanti per chi non rispetterà l’ordinanza: la multa amministrativa va da 500 a 1.500 euro, fatta salva l’eventuale applicazione di sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

Protezione Civile e Polizia Civile invitano inoltre i cittadini che dovessero avvistare fumi, focolai o incendi a segnalarli tempestivamente chiamando il 115 oppure lo 0549 888888.

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