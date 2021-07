CORONAVIRUS San Marino, su 10 positivi al Covid-19, 6 erano vaccinati Arlotti (Iss): "Non possiamo pensare che nessun vaccinato non contragga l'infezione". La studentessa rimasta a Malta intanto si è negativizzata

L'ultimo tampone eseguito ieri sulla studentessa sammarinese, l'unica rimasta a Malta, è risultato negativo, e la ragazza ora attende a sua volta di poter rientrare: la quarantena termina il 25 luglio. Intanto l'Iss interviene dopo le ultime positività riscontrate in territorio: 10 in pochi giorni. Hanno tra i 20 e i 50 anni, su 10 positivi, 6 erano vaccinati, 4 no. Oltre a loro solo altri 3 sono in quarantena precauzionale, i contatti più stretti.

Nel video le interviste a Pierluigi Arcangeli, responsabile Covid territoriale San Marino, e a Massimo Arlotti, infettivologo

