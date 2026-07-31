San Marino taglia le tasse sugli assorbenti: dal 1° agosto monofase al 2%

Con un decreto emesso il 27 luglio, il governo di San Marino taglia la monofase sui prodotti per l'igiene femminile quali assorbenti esterni, assorbenti interni (tamponi), coppette mestruali, assorbenti lavabili e compostabili, slip assorbenti da donna. Dal 1° agosto la tassa di importanza passa al 2%, annoverandoli pertanto tra i beni di prima necessità.

Nella relazione al decreto il Segretario alle Finanze Marco Gatti spiega che la decisione "ricalca il percorso di diminuzione progressiva dell'aliquota Iva per tali prodotti, iniziato da diversi Paesi della UE già da alcuni anni", la così detta tampon tax.

"La riduzione dell'aliquota - scrive Gatti - nasce per combattere la discriminazione di genere: trattandosi di beni di prima necessità e non di lusso, il loro costo incide in modo insostituibile sulla vita di ogni donna". Proprio per questo motivo nel 2021 era stata presentata ai Capitani Reggenti una apposita Istanza d'Arengo, poi approvata dall'Aula. Il governo allora aveva portato la monofase al 6%. Dell'istanza si è tornato a parlare in queste settimane, con il riferimento in Commissione del governo seppure in ritardo rispetto alla scadenza di sei mesi prevista per legge.







