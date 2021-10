COVID-19 San Marino: tamponi rapidi in tre farmacie dal 26 ottobre

In una nota l'ISS riferisce che, a partire da martedì 26 ottobre, sarà possibile effettuare tamponi antigenici nelle farmacie di Cailungo (Ospedale), Città e Gualdicciolo. Il servizio partirà in via sperimentale con un costo di 10 euro per tampone.



In caso di esito negativo il risultato verrà inserito nel green pass sammarinese per la durata di 48 ore, mentre in caso di esito positivo sarà avvertito il gruppo del Tracciamento Contatti ISS per la presa in carico della persona.

Obbligatoria la prenotazione tramite il portale BookPA, selezionando la voce “ISS – UOC Farmaceutica”, che sarà disponibile a partire dal 25 ottobre.



Rimane aperta la possibilità di effettuare tamponi al Laboratorio Analisi dell'ISS, contattando la segreteria del Laboratorio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, attraverso il numero 0549 - 994208.

