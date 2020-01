San Marino: tanta gente sullo Stradone per la festa di San Silvestro

E' stato preso alla lettera, a quanto pare, lo slogan scelto per la notte di San Silvestro, in Repubblica. “Scendete in strada sognatori”. Ed effettivamente c'era un fiume di gente, ieri, sullo Stradone.

Sammarinesi, ma anche tanti turisti, che hanno scelto l'atmosfera raccolta del centro storico del Titano, per trascorrere in festa la notte più lunga dell'anno. Prezioso il bus navetta messo a disposizione dall'AASS, che ha fatto la spola da Borgo a Città, dove anche quest'anno il team Onirica – United Artist Performer – aveva predisposto uno show ricco di animazioni ed atmosfere surreali; con il contributo di performer di livello. Luci, video, suoni, colori. A completare il quadro una nottata serena e non troppo fredda; un altro regalo di capodanno.

Ad animare lo spettacolo, facendo ballare tutti fino all'alba, il “dance floor” con il DJ Lory G.; Jerry Gozzi vocalist; e poi il live sax di Luca B e le percussioni tribali di Beppe.

A mezzanotte, come da tradizione, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, e il brindisi offerto da Cantina San Marino e Consorzio Terra di San Marino.

Un bel Capodanno, insomma, quello di Città; con una sana voglia di divertirsi e fare festa insieme.

Il tutto in piena sicurezza, grazie anche ai pattugliamenti e ai controlli delle Forze dell'Ordine, intensificati per l'occasione.

Sul fronte botti, a San Marino, c'è da registrare un unico incidente di lieve entità. Un 22enne si è ustionato una mano con un petardo; ma dopo le medicazioni è stato subito dimesso dall'Ospedale. Per il resto serata tranquilla in Pronto Soccorso.