ARIA FREDDA San Marino: temperature in picchiata anche di 15°C, possibili nevicate a tutte le quote

Arriva il freddo, quello vero. Da questa sera l'irruzione di una massa d'aria particolarmente fredda proveniente dalla Groenlandia, passando per l'est Europa, arriverà anche in Italia. Le temperature crolleranno anche di 15°C rispetto agli ultimi giorni. Per il fine settimana si prevedono dunque giornate con temperature massime che non supereranno lo zero. Ci saranno precipitazioni nevose? Possibili. Nel caso, avverranno a tutte le quote, quindi anche nelle aree più basse di San Marino.

