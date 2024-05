San Marino: temporale interrompe elettricità, impatto sui servizi dati e voce

“A seguito della forte attività temporalesca registrata su San Marino a partire dalle 14:30 della giornata di oggi 28 maggio 2024, si sono verificate diverse interruzioni elettriche sui sistemi che hanno avuto impatto sul servizio dati e voce in diverse aree del territorio”. È quanto scrive in una nota TIM San Marino. Che aggiunge: “Il personale tecnico, prontamente intervenuto, ha cominciato a ripristinare parte dei servizi già a partire dalle ore 15:00 e sta continuando a lavorare per il recupero della piena funzionalità di tutti i servizi”. Se dovessero ancora presentarsi disservizi o malfunzionamenti, la società consiglia di riavviare il modem router per ripristinare la connessione.

