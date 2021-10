San Marino: tentativi di truffa che coinvolgono banche e corrieri, non cliccate sui link

Stanno circolando due SMS truffa sul Titano con collegamenti a dei link su cui, cliccando, si rischia di esporre i propri dati a degli sconosciuti o ritrovarsi dei virus sul cellulare. In entrambi i casi non bisogna entrare nei siti indicati o fornire informazioni personali.



Il primo messaggio truffa proviene da un falso account chiamato "BSM" che chiede di cliccare in un link esterno perché un dispositivo non autorizzato non riconosce l'accesso al conto corrente online della Banca di San Marino. Numerose le chiamate che stanno giungendo alla'istituto in queste ore, che conferma la totale estraneità ai fatti. BSM invita a non cliccare sul link del messaggio e, nel caso qualcuno abbia fornito dei dati sensibili, chiede di realizzare un reset password dal sito dell'home banking. Le filiali della banca rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Unitamente circola in territorio anche un secondo messaggio proveniente da dei falsi corrieri che invitano, anche in questo caso, a cliccare su dei link per sbloccare la spedizione di un pacchetto. Anche in questo caso l'indicazione rimane quella di non entrare nel sito richiesto e non fornire informazioni personali.

Truffatori in azione anche telefonicamente, di oggi la denuncia presentata alla Brigata di Serravalle della Gendarmeria per una tentativo di estorcere dati sensibili ad una abitazione del Castello.