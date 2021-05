San Marino: terminati i lavori dell'assemblea dell'unione interparlamentare

Si sono conclusi i lavori, iniziati lunedì, della 142° Assemblea dell'Unione Interparlamentare che si è svolta interamente online. Per San Marino hanno partecipato i consiglieri Mariella Mularoni e Marica Montemaggi, rispettivamente nel ruolo di presidente e vice presidente, e i consiglieri Paolo Rondelli e Sara Conti.









Il dibattito generale della quattro giorni si è incentrato sul ruolo dei parlamentari al fine di superare la pandemia e sui processi per costruire un domani migliore. Nell'intervento la presidente della delegazione, Mariella Mularoni, ha ripercorso i difficili mesi vissuti: “Abbiamo affrontato un'esperienza che segnerà per sempre una generazione e metterà profondamente alla prova la capacità del genere umano di imparare dai propri errori e superare le crisi con coraggio e determinazione”.

Sull'emergenza fa notare come siano stati creati a livello globale “mercati finanziari e sistemi di produzione senza confini, ma non ci siamo dotati – sottolinea Mariella Mularoni - di un sistema di salute altrettanto integrato, e protocolli comuni per far fronte alle emergenze”. Nell'intervento un focus anche sulla campagna vaccinale in Repubblica e sull'importanza di portare avanti, come parlamentari, l'obiettivo di una distribuzione democratica ed equa dei vaccini.

Trattate anche le tematiche relative alle strategie per rafforzare la pace e la sicurezza contro le minacce e i conflitti derivanti dai disastri legati al clima, le opportunità per avanzare verso un'economia verde, la rinnovata cooperazione multilaterale e il dialogo per affrontare le sfide globali.