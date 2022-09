San Marino: Testimoni di Geova tornano di porta in porta

Dopo una pausa di 30 mesi a motivo della pandemia, dal 1° settembre i Testimoni di Geova tornano a bussare nelle case per l’evangelizzazione di porta in porta. Nell’occasione verrà offerto a tutti il primo corso interattivo per conoscere la Bibbia. Anche i 200 testimoni di Geova della Repubblica di San Marino riprenderanno questa fase delle loro attività. Roberto Guidotti portavoce locale per per l'Emilia Romagna e le Marche, ha detto: “Pandemia, guerre, crisi economica, problemi sociali: questi due anni e mezzo ci hanno tolto molte delle certezze che avevamo".

Il link al comunicato stampa.

