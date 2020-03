SOLIDARIETÀ "San Marino tin bota", la maglietta per la raccolta fondi

"San Marino tin bota", la maglietta per la raccolta fondi.

L'associazione "Un sorriso per Norcia e non solo" ha organizzato una vendita di t-shirt con la scritta "San Marino tin bota". L'intero incasso sarà donato all'Ospedale di San Marino. Nella foto ll'iban e l'indirizzo mail dove ordinarla.

