BOLLETTINO STATISTICA San Marino torna a fare i conti con la denatalità: nascite in calo del 19,5% nel primo semestre 2026 Dopo il rialzo del 2025, nei primi sei mesi dell’anno si contano 66 nati contro gli 82 del 2025. Il saldo naturale scende a -83. Sullo sfondo la legge a sostegno di famiglia, maternità e natalità, attesa in seconda lettura in autunno

Dopo il segnale positivo del 2025, la natalità sammarinese torna a rallentare. I primi sei mesi del 2026 consegnano infatti un dato in netta controtendenza rispetto alla ripresa registrata lo scorso anno: da gennaio a giugno sono nati a San Marino 66 bambini, 16 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Una flessione che sfiora il 20%.

A certificarlo è l'ultimo Bollettino di Statistica dell'Ufficio Nazionale di Statistica, pubblicato il 20 agosto. Un dato che assume particolare rilievo se confrontato con quello con cui si era chiuso il 2025, quando la Repubblica sembrava essere riuscita a invertire, almeno temporaneamente, la lunga tendenza negativa delle nascite. Lo scorso anno erano infatti venuti alla luce 165 bambini, contro i 144 del 2024: 21 nascite in più che avevano rappresentato un segnale incoraggiante sul fronte demografico. Un'inversione di tendenza accolta con soddisfazione anche dalla Segreteria di Stato per la Famiglia, che aveva indicato nel sostegno alla natalità e alle famiglie uno degli obiettivi da consolidare nel corso del 2026.

I numeri della prima metà dell'anno invitano ora a maggiore prudenza. Le 66 nascite registrate fino al 30 giugno rappresentano un calo di circa il 19,5% rispetto alle 82 dello stesso periodo dell'anno precedente. Per sapere se si tratti di una battuta d'arresto momentanea o di un nuovo cambio di rotta bisognerà naturalmente attendere il dato dell'intero 2026.

Il quadro demografico diventa ancora più evidente guardando al saldo naturale. Nei primi sei mesi dell'anno, a fronte delle 66 nascite, sono stati registrati 149 decessi, sette in più rispetto al primo semestre 2025. La differenza tra nati e morti porta così il saldo naturale a -83 persone, mentre nello stesso periodo dello scorso anno era pari a -60.

La popolazione residente, tuttavia, non diminuisce. Al 30 giugno 2026 San Marino conta 34.167 residenti, 29 in più rispetto a dodici mesi prima. A compensare il saldo naturale negativo è il movimento migratorio: tra gennaio e giugno sono immigrate 199 persone e ne sono emigrate 121, con un saldo positivo di 78 unità. È proprio questo uno degli aspetti più significativi della fotografia scattata dalla Statistica: la tenuta della popolazione sammarinese continua a essere sostenuta dall'immigrazione, che riesce a compensare una dinamica naturale ancora fortemente negativa.

Numeri che rendono ancora più significativo il dibattito sulle politiche a sostegno della famiglia e della natalità, con il progetto di legge approvato in Commissione Sanità lo scorso maggio e ora in attesa della seconda lettura consiliare in autunno.



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