San Marino: torna a nevicare sul Monte

È tornato a nevicare sul monte Titano. Prima fiocchi sporadici, poi più intensi, alternati a sprazzi di sole. Temperature al di sotto dello zero. Maltempo annunciato dall'allerta della Protezione Civile italiana: "Allerta meteo gialla, dalla mezzanotte di ieri per 24 ore, sull'Emilia-Romagna - con l'esclusione della pianura e della costa ferrarese e della costa romagnola - per temperature rigide e per neve, sulle alture e le colline della Romagna". A Riccione, informa l'Amministrazione comunale, da questa mattina sono in azione i mezzi spargisale di Geat. Partendo dalle colline e dagli ingressi di asili e scuole, a seguito di una prima leggera nevicata, hanno deciso di mettere in sicurezza il manto stradale. Il gelo si è fatto sentire stamani in Veneto, con le temperature minime che ovunque si sono attestate sotto lo zero. Il record, come sempre, appartiene alla Dolina di Campoluzzo, la depressione sull'Altopiano di Asiago a 1768 metri di altitudine, che rappresenta il punto più freddo d'Italia, che stamani ha fatto registrare -34,9 gradi.