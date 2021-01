Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Repubblica, è quanto emerge dall'aggiornamento odierno dell'ISS. Sono 26 i positivi registrati nelle ultime 24 ore per un totale di 201 casi attivi, 11 in più rispetto ieri.

Nessun decesso, 14 le guarigioni e cresce di uno il numero di ricoveri in ospedale, sono 22 in totale. Resta all'83% la saturazione della terapia intensiva e le persone seguite a domicilio sono 179.