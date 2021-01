COVID-19 San Marino: torna a salire il numero dei positivi attivi, 26 le nuove positività Sono 201 i casi totali di coronavirus in Repubblica. Resta all'83% la saturazione della terapia intensiva

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Repubblica, è quanto emerge dall'aggiornamento odierno dell'Istituto per la Sicurezza Sociale. Sono 26 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 295 tamponi effettuati, per un totale di 201 casi attivi, 11 in più rispetto ieri. Nessun decesso, restano quindi 65 in totale, 14 le guarigioni, in diminuzione rispetto alle 31 di ieri e cresce di uno il numero di ricoveri in ospedale, sono 22 in totale. Resta stabile all'83% ma sempre critica la saturazione della terapia intensiva, con 12 ricoveri. Le persone seguite a domicilio sono 179 mentre il totale dei casi rilevati arriva a quota 2942.

