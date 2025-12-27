FESTIVITÀ San Marino: torna il bel tempo e si riaccende il Natale delle Meraviglie in centro storico Australia, Francia, Svizzera: tanti i visitatori dall'estero insieme agli affezionati italiani

Dopo giorni segnati da una fitta nebbia e dalla pioggia, San Marino ritrova finalmente il suo cielo limpido. Con il ritorno del bel tempo, il Natale delle Meraviglie si riaccende di nuova luce e il centro storico torna a respirare, riempiendosi di voci, colori ed emozioni. Parcheggi centrali pieni, molti hanno approfittato di una corsa in funivia, perché dall'alto è tutto più magico. I visitatori, tanti dall'estero, non temono il freddo e scelgono la bellezza; passeggiano per le contrade, si fermano ai mercatini; mentre le decorazioni natalizie brillano tra le mura e le torri, esaltate dall’aria più tersa e dal sole.

Atmosfere e attrazioni per tutte le età: dal 'Villaggio senza tempo' in Campo Bruno Reffi che stimola la creatività dei più piccoli, all'allegria che solo gli artisti di strada riescono a trasmettere con i loro numeri di giocoleria e animazione. Eccoli i nanetti furbetti de “La Combriccola dei Lillipuziani”, nello spettacolo itinerante che fa del centro storico un palcoscenico diffuso. In Contrada del Pianello, ci pensa Radio San Marino, in diretta nei week-end, a scaldare l’atmosfera, coinvolgendo il pubblico con buona musica e momenti di intrattenimento che accompagnano la passeggiata nel cuore del centro storico.

San Marino offre, dunque, un Natale semplice ma curato, capace di coinvolgere senza eccessi. Un appuntamento che vale sempre la visita.

Nel video le voci dei visitatori.

